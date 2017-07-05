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«Бавария» проявляла интерес к Витселю

5 июля 2017, среда. 10:20. Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который ныне выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», попал в сферу услуг «Баварии». Наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти лично был заинтересовал в услугах бельгийского футболиста.

«Анчелотти хотел, чтобы я перешёл в «Баварию». Это доказательство того, что меня не забыли в европейских топ-командах, несмотря на то что я играю в Китае. Но Фабио Каннаваро (главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь». — Прим. «Чемпионат») ответил Анчелотти, что он нуждается во мне.

«Бавария» всегда остаётся «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус» но «Бавария» — это шаг выше. Я просто хотел показать, что меня здесь не забыли", — цитирует Витселя Voetbalzone.

Витсель: не могу позволить себе расслабиться в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Источник: Voetbalzone Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Аксель Витсель Китайский футбол
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
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