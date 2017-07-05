Нету присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии

Португальский защитник Луиш Нету присоединился к «Зениту», который к сезону-2017/18 готовится в Австрии. Футболист находился в расположении сборной Португалии на Кубке конфедераций и завоевал с национальной командой бронзовые медали. Нету появился на поле лишь в матче за третье место, отыграв 120 минут. Португалия в дополнительное время обыграла Мексику (2:1).
5 июля у «Зенита» запланирована очередная тренировка. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Накануне «Зенит» провёл очередной контрольный матч, обыграв «Аустрию» — 2:1. Эта победа стала для сине-бело-голубых первой под руководством Роберто Манчини.
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