Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ВВС обратился в ФИФА с просьбой начать финал ЧМ-2018 позже из-за Уимблдона

5 июля 2017, среда. 11:08. Футбол

ВВС и ряд других каналов недовольны тем, что трансляция финала чемпионата мира 2018 года совпадает с показом финала Уимблдона среди мужчин. Решающий матч мирового первенства запланирован на 15 июля 2018 года. Начало — в 16:00 по британскому времени (18:00 мск), в то время как начало финала теннисного турнира — 14:00 (16:00 мск).

ВВС опасается, что в один день могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей. Об этом пишет Daily Mail.

В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но получили отказ. В ФИФА считают выбранное время оптимальным для мировой аудитории.

ВВС считает время финала ЧМ неидеальным и отмечает, что, например, начало двух полуфиналов было запланировано на 21:00 мск (19:00 по британскому времени).

Спокойна только Германия. Расклады на финиш отбора к ЧМ-2018 в Европе
Сборная Ирана стала третьим вслед за Россией и Бразилией участником ЧМ-2018. А какие расклады в Европе за четыре тура до финиша?
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
BBC Уимблдон ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
12:05 РФПЛ протестирует искусственный газон домашнего стадиона «СКА-Хабаровск» 7 июля
11:55 Бышовец: российский рынок упустил Пепе, он мог усилить РФПЛ
11:53 Т. Алькантара: «Бавария» на все 100% на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной»
11:52 Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» потратил рекордные £ 11,5 млн на игрока «Монпелье»
11:46 «Анжи» сыграет на сборе в Словении против бухарестского «Динамо»
11:43 Усман Дембеле предложил себя «Баварии» и «Барселоне»
11:42 «Аталанта» объявила о переходе Иличича из «Фиорентины»
11:35 Канте рассказал, кто был сложным соперником «Челси» в прошлом сезоне
11:26 Слуцкий: надеюсь, «Халл Сити» ждёт успешный сезон
11:16 4 июля игроки «Спартака» собрались на ужин в одной из пиццерий Филлаха
11:15 «Порту» нашёл замену Касильясу, если он покинет клуб
11:08 ВВС обратился в ФИФА с просьбой начать финал ЧМ-2018 позже из-за Уимблдона
11:05 Нету присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии
11:01 Жители Санкт-Петербурга стали самыми активными российскими болельщиками КК-2017
10:50 Руководство ЦСКА запланировало на 13 июля встречу с болельщиками
10:30 Кассано сообщил о готовности перейти в «Кальяри»
10:23 «Челси» из-за Диего Косты и «Атлетико» может потерять € 61 млн
10:20 «Бавария» проявляла интерес к Витселю
10:16 Гвардиола: с Луисом Энрике «Барселона» демонстрировала отличный футбол
10:03 КПРФ предложила запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров
09:57 Терри хотел бы вернуться в «Челси» в качестве тренера
09:50 «Крылья Советов» объявили о переходе вратаря «Мордовии» Леонова
09:49 Аленичев: попал в «Спартак», когда команде была крайне необходима перестройка
09:46 «Барселона» нацелилась на полузащитника «Коринтианса» Педриньо
09:38 Орье за € 25 млн может перейти из «ПСЖ» в «Ювентус»
09:22 Фергюсон: в 2012 году у Погба был плохой агент. Райола – мешок с дерьмом
09:20 «ПСЖ» не намерен продавать Матюиди меньше чем за € 30 млн
09:13 Хитцфельд: от «РБ Лейпциг» нельзя ожидать 2-го места в следующем сезоне
09:04 Аленичев: когда пишут, что «Спартак» бьётся за Карреру», мне смешно
08:49 «Реал Солт-Лейк» разгромил «Гэлакси», Мовсисян отметился голом
08:43 Данило в «Реале» может заменить Ашраф Хакими
08:41 Источник: Руни бесплатно перейдёт в «Эвертон» до конца текущей недели
08:30 Полоз рассказал, почему достался «Зениту» бесплатно
08:27 Гнабри будет отдан в аренду «Хоффенхайму», если Дуг. Коста останется в «Баварии»
08:07 Форвард «Коринтианса» Жаба перешёл в «Ахмат» за € 2 млн
08:02 Себальос: «Реал» или «Барселона»? Если кто и должен быть спокоен, то это я
08:00 Полоз: был почти уверен, что окажусь в «Рубине»
07:59 Защитник «Зари» Форстер: я не против перехода в «Ахмат»
07:58 Полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переезду в Саудовскую Аравию
07:46 Лэмпарда обвинили в сексизме за фото в «Инстаграме»
07:30 Полоз: у меня есть уверенность в своих силах перед ЧМ-2018
07:17 КОНМЕБОЛ подвергнет допинг-тесту всех игроков «Ривер Плейт»
07:16 Хиддинк поддержал Акинфеева: каждый футболист имеет право на ошибку
07:12 «Ривер Плейт» обыграл «Гуарани» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес
06:58 «РБ Лейпциг» не отпустит Кейта в «Ливерпуль»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Чем вам запомнился Кубок конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017