4 июля игроки «Спартака» собрались на ужин в одной из пиццерий Филлаха

4 июля вечером футболисты и тренеры «Спартака» собрались на командный ужин в одной из пиццерий Филлаха. За время австрийского сбора это был уже второй такой ужин чемпионов России вне стен отеля. Но если первый раз инициатива такой неформальной встречи принадлежала главному тренеру столичного клуба Массимо Каррере, то теперь — игрокам.
5 июля красно-белые ограничатся одной тренировкой, вечерней, которая будет закрытой для прессы. В первой половине дня футболистам предоставлено свободное время, сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
«Спартак» наградят золотыми медалями 8 июля в одном из концертных залов Москвы