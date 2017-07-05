«Аталанта» объявила о переходе Иличича из «Фиорентины»

Полузащитник Йосип Иличич сменил один итальянский клуб на другой. Словенский футболист покинул «Фиорентину» и перешёл в «Аталанту». Об этом говорится на официальном сайте команды из Бергамо. На какой срок рассчитан контракт с 29-летним игроком, не сообщается.
«Аталанте» Иличич достался бесплатно. Контракт словенца с «Фиорентиной» истёк, и стороны не стали его продлевать. Ранее сообщалось, что Иличичу было предложено подписать трёхлетний контракт с окладом € 5,5 млн плюс бонусы.
Статистику выступления Йосипа Иличича в минувшем сезоне итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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