«Анжи» сыграет на сборе в Словении против бухарестского «Динамо»

В заключительный день сбора, который «Анжи» проводит в Словении, махачкалинская команда проведёт свой последний товарищеский матч. Как сообщает официальный «твиттер» дагестанского клуба, соперником станет бухарестское «Динамо».
Накануне «Анжи» в контрольном матче на сборе в Словении встречался с венгерской командой «Ньиредьхаза», которая в прошлом сезоне заняла 12-е место во втором дивизионе чемпионата страны, и уступил со счётом 2:3.
По итогам прошлого сезона махачкалинцы заняли в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.
«Анжи» уступил команде второго дивизиона Венгрии