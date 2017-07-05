РФПЛ протестирует искусственный газон домашнего стадиона «СКА-Хабаровск» 7 июля

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, когда клуб планирует завершить установку искусственного газона на домашнем стадионе имени Владимира Ленина.
«Мы идём строго по графику. Привезли песок, поле практически склеено. Есть технологический момент, что последний рулон должен расстилаться, когда все швы подтянуты. На сегодняшний день поле практически склеено, в ночь будем проводить засыпку песка. Мы не можем работать, если идёт дождь, но сейчас погода радует, поэтому мы планируем успеть ровно в сроки. 7 июля к нам приедет комиссия из РФПЛ в лице компании «Спорт тест». Они должны провести тестирование газона и выдать нам сертификат. Мы планируем к их приезду закончить все работы», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.