Гризманн: в следующем сезоне буду играть за «Атлетико», а дальше посмотрим

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не уверен, что будет защищать цвета испанской команды и по окончании сезона-2017/18. Кроме того, футболист сборной Франции подчеркнул, что не звонил главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Нет, нет, эта информация совершенно не соответствует действительности. Я уже сообщал об этом клубу. Что же касается моего будущего, то отвечу честно: в следующем сезоне буду играть за «Атлетико», а дальше посмотрим. Сейчас все мои мысли связаны лишь с «Атлетико». Думаю, что сейчас абсурдно говорить о том, что должно случиться через год», — цитирует Гризманна FourFourTwo.