«Барселона» объявила о договорённости с Месси о продлении контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Новый договор рассчитан до 2021 года.
Контракт с 30-летним футболистом будет подписан в ближайшие недели, когда Лионель Месси вернётся в команду для начала предсезонной подготовки. Прежний договор истекал летом 2018 года.
«Клуб очень доволен достигнутой договорённостью и преданностью Месси – лучшего игрока в истории, который всю профессиональную карьеру провёл в «Барселоне» и привёл команду к эре необыкновенного успеха, которого никогда не видели в мировом футболе», — говорится на сайте «Барселоны».
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