Голкипер «Спартака» Селихов заявлен за вторую команду в ФНЛ

Голкипер Александр Селихов, который в январе 2017 года перешёл в «Спартак» из «Амкара», был заявлен за «Спартак-2» в ФНЛ. На официальном сайте лиги была опубликована заявка красно-белых на сезон-2017/18, и Селихов значится под 57-м номером.
В прошлом сезоне Александр Селихов принял участие в 18 матчах РФПЛ, один из которых за «Спартак». Трижды 23-летний футболист выходил на поле в составе «Спартака-2» в ФНЛ и пропустил 2 гола. В двух встречах Селихов получил по жёлтой карточке.
Помимо Селихова заявлен также голкипер Александр Максименко, на счету которого 4 матча в прошлом сезоне ФНЛ.
Селихов хотел бы сыграть в Лиге чемпионов за «Спартак» против «ПСЖ» и «Баварии»