Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци признался, что он получил предложение о переходе в «Зенит». Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые готовы отдать за Бонифаци около € 7-8 млн.
«По всей вероятности, я уезжаю из «Торино». Правда, что «Зенит» мне сделал предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы будем оценивать это предложение, а затем посмотрим, что будет дальше. Роберто Манчини? Нет, никакого контакта с ним не было», — цитирует Бонифаци Sportitalia.
В минувшем сезоне итальянской Серии В Кевин принял участие в 20 матчах (19 — в основном составе) и забил 3 гола в составе команды СПАЛ.
«Зенит» готов отдать за Бонифаци € 7-8 млн