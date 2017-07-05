Бэйл не намерен покидать «Реал» и возвращаться в АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл не собирается менять клубную прописку. Об этом футболист сборной Уэльса сообщил в интервью Sky Sports.
Валлийский игрок, в частности, сказал, что ему очень приятно жить в Испании и не хотелось бы покидать «Королевский клуб», чтобы вернуться в АПЛ. Кроме того, как сообщает источник, сам испанский гранд также не собирается расставаться с ним.
В последнее время СМИ неоднократно писали о том, что Бэйл может покинуть «Реал», если клуб приобретёт нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Однако президент «сливочных» Флорентино Перес, в свою очередь, отметил, что в данный момент переход Мбаппе в «Реал» — вопрос достаточно сложный, так как клуб не намерен расставаться с Бэйлом, Криштиану Роналду и Каримом Бензема.
Бэйл пополнил ряды «Реала» в 2013 году, а до этого защищал цвета «Тоттенхэм Хотспур».