Свищёв: ограничить безумные, а иногда и бессмысленные деньги на легионеров нужно

Российский общественный деятель в сфере молодёжной политики и спорта, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал тот факт, что партия КПРФ сегодня предложила запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров.
«Во всём должен быть здравый смысл. Вероятно, в КПФР имели в виду компании с государственным участием, такие как РЖД, «Газпром» и так далее. Запрет практически невозможен, но ограничить то, как компании тратят безумные, а иногда и бессмысленные деньги на легионеров, необходимо. Это моё мнение, надеюсь, многие болельщики его поддержат. Возможно, это повлечет за собой то, что некоторые спортсмены не поедут играть в Россию или уедут из нашей лиги.
Но в условиях нынешней жёсткой экономической ситуации необходимо, чтобы спортсмены и государственные корпорации вошли в положение и принимали правильные с политической и социальной точек зрения решения», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.