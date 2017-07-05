Лёв: кто хочет поехать на ЧМ-2018, должен провести хороший сезон

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв дал понять, что ни одному футболисту не гарантировано место в составе национальной команды на ЧМ-2018.
«Мы не хотим чувствовать себя комфортно на чемпионате мира, мы снова хотим стать чемпионами мира. Даже те, кто уже выигрывал чемпионат мира, должны заслужить вызов в сборную.
Такие игроки, как Гётце и Гюндоган не исчезли из нашего списка, несмотря на долгий вынужденный перерыв. Я концентрируюсь только на предстоящем сезоне и радуюсь, что на розыгрыше Кубка конфедераций мы получили много альтернатив.
Теперь все знают: кто хочет поехать на чемпионат мира, должен провести очень хороший сезон», — цитирует Лёва Sport Bild.
Сборная Германии в отборочном турнире ЧМ-2018 занимает в группе С первое место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».