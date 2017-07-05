Роналду – третий «богач» в «Инстаграме» после Селены Гомес и Ким Кардашьян

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает деньги и в социальных сетях. Футболист сборной Португалии получает за одно фото на своей странице в «Инстаграме» € 400 тыс. и занимает третье место по этому показателю.
На первом месте американская актриса Селена Гомес, имеющая 112 млн подписчиков и зарабатывающая на одной фотографии € 550 тыс. На втором месте американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян. У неё 100 млн подписчиков и € 500 тыс за фотографию.
У самого Роналду 106 млн подписчиков.
По итогам минувшего сезона Роналду выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.