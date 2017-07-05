Бикфалви и Портнягин 5 июля начнут тренироваться в общей группе «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Партизана» в контрольном матче (0:1), который состоялся 4 июля, а также рассказал, когда будут готовы играть Эрик Бикфалви и Игорь Портнягин.
«Хороший матч получился. Друг другу не давали играть, потому что мы и они организованно действовали в обороне. В первом тайме минут 25-30 была равная игра. Потом они захватили инициативу. У них было два момента в первом тайме после наших ошибок. Во втором тайме мы сделали замены. Последние 30 минут матча преимущество было у нас. У них не было моментов, кроме пенальти. Хотя мы могли забить раньше. Не хватало точности или неправильно принимали решение. Чиса получил мяч в штрафной. Никого рядом не было. Развернись и бей. А он отдал пас назад. У Володи Ильина в одном моменте не получился удар с близкого расстояния.
Для нас это была полезная игра. Потому что уровень соперника отличался от мастерства предыдущих оппонентов. Ну, только «Марибор» ещё хорошая команда. Потом играли с двумя средними соперниками. А вчера провели полезный матч, очень информативный.
Когда будут готовы играть Эрик Бикфалви и Игорь Портнягин? Эти игроки уже сегодня начнут тренироваться в общей группе. Портнягин выделялся в «Рубине». В «Локомотиве» ему травма помешала отыграть сезон. Он мастеровитый и опытный футболист», — цитирует Тарханова пресс-служба клуба.