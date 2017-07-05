Капелло: в России толком не смог донести свои мысли

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, по каким причинам ему не удалось претворить в жизнь свои тренерские идеи. Итальянец руководил российской командой с 2012 по 2015 год.
«Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, ещё двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причём не так уж важно, переживает команда плохие времена или хорошие», — цитирует Капелло официальный сайт УЕФА.
Капелло: возможно, я совершил ошибку, не уйдя из сборной России в «ПСЖ» в 2013-м