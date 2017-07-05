Хитцфельд: не завидую сегодняшним тренерам

Бывший наставник дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд отметил, что работа тренера очень сложна. Он подчеркнул, что доволен тем, как развивалась его тренерская карьера.
«Нет, я вообще не завидую сегодняшним тренерам. У меня было отличное время, и я наслаждался своей работой. Естественно, думал о работе день и ночь. При этом семья страдала. Но и у сегодняшних тренеров сложная работа. Каждое замечание, каждая замена критикуются. Любой может высказать своё мнение в социальных сетях, и тренеры оказываются под сильным давлением. Но если ты становишься тренером, значит, у тебя есть страсть по этой работе. Тренер должен многим жертвовать из своей личной жизни, такова его работа. Это цена, которую он платит», — цитирует Хитцфельда t-online.de.