ЦСКА объявил об уходе Тошича

Полузащитник Зоран Тошич покинул ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт 30-летнего футболиста истёк, и стороны не стали его продлевать.
Зоран выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе столичного клуба 241 матч и забил 41 гол.
«Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на арене ЦСКА, Зоран!» — говорится в сообщении.
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