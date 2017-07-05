Фассоне: «Милан» потратил около € 100 млн на новичков, но нам нужен ещё один

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, что ряды россонери может пополнить ещё один футболист, после чего клуб начнёт продавать тех, кому нет места в команде.
«Я бы сказал, что мы уже потратили около € 100 млн на покупку новых футболистов. Теперь надеюсь, что мы приобретём ещё одного игрока, после этого подведём черту и подумаем о продаже», — цитирует Фассоне Tuttomercatoweb.
Во время летнего трансферного окна «Милан» приобрёл Франка Кесси, Андре Силву, Хакана Чалханоглу, Рикардо Родригеса, Фабио Борини и Матео Муссакьо.
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