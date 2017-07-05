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Павленко: физическое состояние близко к оптимальному, готов к старту чемпионата

5 июля 2017, среда. 13:50. Футбол

Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Партизаном» (0:1) и рассказал о своей готовности к сезону.

«Вчера была игра с хорошим соперником. Но у нас с ними было разное состояние, потому что они начинают сезон уже через неделю. А мы чуть попозже. Поэтому, может быть, мы им немного уступали физически. Но в целом игра получилась равной. Готов сыграть 90 минут. Ведь до начала сезона осталось немного времени. Чувствовал себя на поле хорошо. Физическое состояние близко к оптимальному. Думаю, осталось чуть-чуть набрать кондиции, и всё. В принципе, я готов к чемпионату.

С хорошим настроением готовимся к первой игре. Мысли только о хорошем старте. Хочется показать хороший футбол. К тому же играем дома. Нужно привлечь зрителей на стадион. И хочется максимально проверить себя", — цитирует Павленко пресс-служба «Урала».

«Урал» проиграл «Партизану», пропустив с пенальти в концовке
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
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