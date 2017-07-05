Колосков: нужно, чтобы РФС разработал критерии качества легионеров

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инициативу КПРФ о запрете покупки легионеров на деньги госкорпораций.
«Запретить всегда легче, чем что-то создать. Было бы полезнее, если бы фракция КПРФ выступила с инициативами, как финансировать детско-юношеский футбол. Легионеры нужны, но они должны быть высокого уровня. Подобного рода запреты не обеспечивают равенство условий для клубов. Данная инициатива больше похожа на пропагандистскую акцию. Я бы рассмотрел эту инициативу в плоскости запрета покупки некачественных легионеров. Для этого нужно, чтобы РФС разработал критерии качества легионеров. То, как функционирует система в Англии. Легионеру необходимо иметь 10 матчей за свою сборную. Нам нужны иностранцы, имеющие определённый набор профессиональных качеств, выступающих за свои национальные сборные.
По поводу лимита на легионеров. Часто приводятся примеры из Германии, Испании. Но там всё произошло наоборот. Сначала произошёл переизбыток своих игроков, а позже встал вопрос о том, чтобы лимитов на легионеров не было. Надо сказать, что во многих европейских чемпионатах до сих пор действуют ограничения на не граждан ЕС. Если у нас будет переизбыток Головиных, тогда можно будет отменить лимит на легионеров. У Гинера сейчас нет денег на покупку легионеров, поэтому стали появляться Чалов, Головин, Жамалетдинов. Если мы покупаем второстепенных легионеров, они закрывают дорогу перспективной молодёжи», – сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.