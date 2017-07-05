Слуцкий: пытаясь создать ядро команды из легионеров, российские клубы ошибались

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий намерен делать ставку на британских футболистов в своём нынешнем клубе. Специалист отметил, что в России некоторые команды пытались создать ядро из легионеров, и это, по его мнению, было ошибкой.
«Для меня одна из самых важных вещей – это отношение с футболистами. Когда я подписал контракт, я поговорил со всеми. Хорошие отношения влияют на атмосферу в команде. Немаловажно хорошее взаимоотношение с лидерами. Я думаю, что важно создать ядро команды из местных игроков.
К примеру, в России, я думаю, некоторые клубы допускали ошибку, когда пытались создать ядро из легионеров. Мне это кажется ошибкой.
Менталитет очень важен. Здесь только британские футболисты могут быть лидерами. В «Халле» много таких игроков», — сказал Слуцкий в беседе с журналистами.