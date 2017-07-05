С сезона-2018/19 в РФПЛ лимит на легионеров будет в заявке, а не на поле

Лимит на легионеров в российской футбольной Премьер-Лиге будет изменён с сезона-2018/19. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», — цитирует Мутко ТАСС
В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.
Черчесов: лимит на легионеров есть во всех странах, не надо всё к нему сводить