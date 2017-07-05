«Аустрия» — «Зенит» — 1:2. Видеообзор товарищеского матча

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Зенит» провёл очередной контрольный поединок, который 4 июля состоялся в Австрии. Подопечные Роберто Манчини одержали первую победу под его руководством, обыграв «Аустрию» — 2:1.
У «Зенита» по голу забили Жулиано и Юрий Жирков. У австрийцев отличился Петар Филипович. До этого питерский клуб проиграл два первых контрольных матча после прихода итальянского специалиста — софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).
Видео матча доступно на «Зенит-ТВ».
Манчини: сегодня я увидел у «Зенита» задатки качественной игры