«Балтика» подписала контракт с нападающим сборной Таджикистана

Нападающий сборной Таджикистана и болгарского «Дунав Русе» Искандар Джалилов стал игроком «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Искандар стал 11-м новичком «Балтики». Контракт с 25-летним нападающим рассчитан по схеме «1+1». Футбольную подготовку Искандар Джалилов начинал в родном Душанбе, с 16 лет находился в системе московского ЦСКА и выступал за молодёжную команду «армейцев». Затем играл за ряд иностранных клубов. Участвовал в матчах высших дивизионов Румынии, Таджикистана и Болгарии.
5 июня «Балтика» на встрече с болельщиками представит всех новичков команды.
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