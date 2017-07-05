«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с Тарановым

Защитник Иван Таранов продолжит выступать за «Крылья Советов». Об этом говорится на сайте самарского клуба. Договор с 31-летним футболистом продлён на один сезон. В «Крыльях Советов» Таранов играет с 2008 года.
«Были небольшие проблемы со здоровьем. Сейчас всё хорошо, в скором времени приступлю к тренировкам с командой. Руководство клуба с пониманием отнеслось к происходящему и во многом пошло навстречу для того, чтобы сохранить наши уважительные отношения. Я с командой прошёл разные времена – и хорошие, и плохие. Жизнь для того и есть, чтобы семь раз упасть и восемь – подняться. Будем выполнять поставленную задачу – в следующем году вернуться в РФПЛ», — рассказал Таранов.
С 2008 года Иван Таранов провёл за «Крылья Советов» 204 матча.