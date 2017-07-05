«Спортинг» объявил об аренде защитника «Реала» Коэнтрау

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау официально перешёл в «Спортинг», сообщает официальный сайт португальского клуба. Лиссабонцы достигли договорённости с мадридцами об аренде 29-летнего футболиста на сезон-2017/18.
Ранее в СМИ сообщалось, что у «Спортинга» в договоре будет прописано право дальнейшего выкупа защитника.
Контракт Коэнтрау с «Реалом» действует до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 5 млн. В прошлом сезоне защитник также находился в аренде — Коэнтрау выступал за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции.
«Спортинг» арендует Коэнтрау у «Реала» с правом выкупа