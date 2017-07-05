Газзаев – Мутко: что должно произойти, чтобы признали неэффективность системы?

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев раскритиковал вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко в рамках правительственного часа в Госдуме.
«Что еще должно произойти с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность существующей системы? Может, вам нужна помощь профессионалов, а может, вам нужна помощь депутатов — так мы готовы на законодательном уровне вам помочь, мы все хотим, чтобы наша сборная на ЧМ-2018 показала лучший результат.
За последние годы отечественный спорт, который вы возглавляете, пережил немало сотрясений и унижений. Сборная России по футболу не может уже пять крупных турниров выйти из группы", — цитирует Газзаева «Интерфакс».