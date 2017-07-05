Игрокам сборной России не дадут премиальные за участие в Кубке конфедераций

Футболисты сборной России не получат премиальные за участие в Кубке конфедераций. Об этом рассказал вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.
«Премиальные должны были получить за выход из подгруппы, так что нет», — цитирует Мутко «Интерфакс».
На Кубке конфедераций сборная России провела три матча. На старте турнира подопечные Станислава Черчесова обыграли Новую Зеландию – 2:0, а затем уступили Португалии 0:1 и Мексике 1:2. Набрав три очка, россияне заняли третье место и не смогли выйти из группы.
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