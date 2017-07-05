«Халл» Слуцкого проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Кардиффа»

Лучший бомбардир нападающий «Кардифф Сити» Кеннет Захоре интересен «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом пишет Sky Sports.
«Халл Сити» уже выходил на представителей «Кардиффа», но стороны не смогли договориться. В ближайшее время «тигры» сделают улучшенное предложение.
В минувшем сезоне 23-летний датчанин принял участие в 29 матчах Чемпионшипа и забил 12 голов. Также нападающий отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Кардиффом» рассчитан до лета 2019 года.
Слуцкий: надеюсь, «Халл Сити» ждёт успешный сезон