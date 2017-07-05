Слуцкий: последние два дня были самыми сложными в моей жизни!

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий ответил на высказывание, что за восемь месяцев после начала изучения английского языка он уже свободно на нём говорит.
«Спасибо за комплимент. На самом деле прошло всего 5 месяцев. У меня не такой уж хороший английский. Последние два дня были самыми сложными в моей жизни! В течение 12 часов я говорил только по-английски. Каждый день у нас по две тренировки, множество встреч с тренерским штабом и персоналом. Все очень приветливы и стараются помочь мне с обучением. Если я что-то не понимаю, мне стараются объяснить то же самое другими словами, иногда упрощённо. Но больших проблем с пониманием языка у меня нет», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.