Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал, сколько игроков будет заявлено в ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о новых футболистах, пришедших в межсезонье в стан самарской команды.
«Сегодня мы подаём заявку для участия в ФНЛ, в ней будет 25 человек. 20 игроков – по основному списку и пятеро молодых игроков, которые должны быть в составе по регламенту. Что касается новичков, то на вратарской позиции появится Артём Леонов, о нём мы уже объявляли. В линию обороны взяли Кирилла Гоцука. Арендовали у «Краснодара» полузащитника Олега Ланина. Подписали Святослава Георгиевского, Данилу Клёнкина, Павла Голышева, Азера Алиева и Дениса Ткачука.
Что касается молодого списка, то в него войдёт вратарь Виталий Шильников, который является нашим воспитанником и активно развивается. Ещё будут Илья Везнович, Михаил Тихонов, Геннадий Киселёв и Никита Киреев.
Защитник Таранов Иван переподписал контракт на следующий день после того, как закончился предыдущий. С ним никогда не бывает проблем или препирательств. Вместе вылетели – вместе возвращаемся. Зотов Георгий – с ним заново подписан контракт без каких-либо проблем», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.