Радимов: каждый игрок должен стремиться попасть в состав, тогда будет толк

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал будущие изменения лимита на легионеров и сказал, что конкуренция с иностранными игроками должна положительно сказываться на нашей молодёжи.
«Как может отразиться изменение лимита на легионеров в заявке, а не на поле? Это будет не в этом году, и сейчас об этом говорить нет смысла. Мы уже меняли это 100 раз, пока тщетно. Почти все специалисты по этому поводу высказывались, и никаких перемен.
Молодые игроки должны конкурировать с легионерами, чтобы попадать в состав к сильнейшим. Без конкуренции никак, она будет положительно влиять на них. А если её не будет, то некоторые будут просто наслаждаться тем, что у них есть паспорт. Каждый игрок должен стремиться попадать в состав, тогда будет толк», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.