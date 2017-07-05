11 июля «Урал» в контрольном матче сыграет с «Тосно»

На втором сборе в Словении в рамках подготовки к новому сезону ФК «Урал» свой последний контрольный матч сыграет с «Тосно». Встреча состоится 11 июля. 12 июля команда вернётся в Екатеринбург.
«Соперник на 11 июля уже известен – будем играть с «Тосно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.
Накануне «Урал» провёл товарищеский матч с «Партизаном» и уступил с минимальным счётом (0:1). Уже 15 июля «Урал» и «Тосно» проведут первые матчи в сезоне-2017/18 РФПЛ. Екатеринбуржцы сыграют с «Ростовом», а «Тосно» встретится с «Уфой».
Расписание матчей РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».