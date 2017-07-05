Тарханов: на данный момент «Урал» не заинтересован в приобретении игроков

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание контрактов с новичками, одним из которых стал бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев, а также последние трансферные слухи.
«С Евсеевым нам ещё предстоит познакомиться. Бавин хороший, старательный парень, который хорошо спрогрессировал и ещё будет прогрессировать. Что касается Ивана Лендрича, то мы им не интересуемся, впервые слышу об этом. Интерес «Зенита» к Ильину – это слухи. У них и так достаточно нападающих.
На данный момент в подписании других игроков мы не заинтересованы – ждём Евсеева», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.