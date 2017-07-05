ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с «Вииторулом»

ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с румынским клубом «Вииторул».
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Вииторул». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где ЦСКА проводит сборы.
По итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом Румынии. Главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.