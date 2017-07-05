Булыкин: изменения в лимите не снизят завышенные зарплаты футболистов РФПЛ

Бывший нападающий сборной России, а ныне советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об изменении формы лимита на легионеров с сезона-2018/19.
«Я не думаю, что эта мера даст положительный результат. Очень много молодых российских ребят, которые хотят играть. Но клубы делают ставку на опытных иностранцев, вместо того, чтобы делать опытными молодых россиян. Селекционная служба «Локомотива» ведёт работу по всем направлениям. Естественно, любые изменения регламента будут учитываться и обсуждаться на соответствующих совещаниях. Если представить, что во всех клубах будут играть иностранцы, а россияне будут сидеть на лавке, из кого нам комплектовать сборную? Без игрового времени невозможно стать хорошим футболистом. В Европе клубы делают ставку на собственных воспитанников.
Я бы оставил нынешний формат лимита. А также добавил требование клубам, чтобы четыре воспитанника были в заявке. Главное, не платить молодым россиянам баснословные деньги за присутствие в команде. Платить нужно только тем, кто хорошо играет и приносит пользу.
Изменения в лимите не снизят завышенные зарплаты футболистов. Проблема в том, что никто не следит за бюджетными деньгами. Растить молодого футболиста сложнее, чем купить иностранца», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.