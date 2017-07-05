«Реал» объявил о переходе Тео Эрнандеса из «Атлетико»

Мадридский «Реал» объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера не разглашается. 19-летний футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который рассчитан на шесть лет, информирует официальный сайт «Реала».
Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Эрнандеса составляет € 24 млн, однако «Реал» заплатит за него € 26 млн, чтобы сохранить добрые отношения между клубами. Сам футболист неоднократно подчёркивал, что с детских лет мечтал играть за «Королевский клуб».
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