Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимым

Председатель оргкомитета «Россия 2018», вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, комментируя состав сборной России на Кубке конфедераций, выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал бы полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в команду, если бы считал его незаменимым.
«Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение — прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Дзюба и Кокорин? Черчесов всё сказал, мне добавить нечего…
Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович — тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым", — цитирует Мутко «Московский комсомолец».