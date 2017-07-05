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Лебедев: действующий лимит не приносит той пользы и цели, о которых говорят

5 июля 2017, среда. 17:54. Футбол

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал новость об изменении формы лимита на легионеров с сезона-2018/19.

«Я слышал о цифре 10+15, то есть в заявке на чемпионат может быть 10 легионеров – это оптимальный вариант на сегодняшний день. В целом считаю, что действующий лимит не приносит той пользы и цели, о которых говорят. Ужесточение лимита не влияет на появление в составе сборной новых лиц, поэтому я считаю, что лимит можно полностью отменить, тогда мы получим большее развитие клубного футбола. Наши клубы будут добиваться успеха на европейских аренах.

Для того чтобы получить игроков сборной, нужно уделять больше внимания развитию детско-юношеского футбола, что уже делается, но, к сожалению, эта программа не даст своих плодов завтра — результат можно будет увидеть через 6-7 лет. Чтобы воспитать игрока сборной по специальной программе, он должен пройти все циклы начиная с 14 лет участия во всех сборных, нужно 6-7 лет. Поэтому давайте вкладывать усилия в детский спорт, а профессиональные клубы пусть добиваются побед, в том числе за счёт легионеров», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Игорь Лебедев Лимит на легионеров РФПЛ
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
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