Созин: на сегодняшний день Тошич точно не является усилением для ЦСКА

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал уход полузащитника Зорана Тошича из ЦСКА.
«Чем мне запомнился Тошич? Конечно же, победным голом в ворота «Локомотива» в практически «золотом» матче! Одно время он был в числе лидеров, хотя и были такие звёзды, как Вагнер, Думбия и Муса. Но тут надо признать, что сейчас у ЦСКА, на мой взгляд, есть несколько слабых и неконкурентных даже по меркам РФПЛ позиций. К примеру, левая бровка у «армейцев» вообще отсутствует, и те футболисты, которые на неё пробовались, никак не подходили под уровень ЦСКА. К сожалению, туда пробовался и Тошич. Не убедил он ни в прошлом году, ни в позапрошлом.
Сейчас Зоран в том возрасте, когда уже пора идти с ярмарки. На мой взгляд, Тошич сделал всё, что мог сделать для ЦСКА, и клуб должен с ним по-человечески расстаться. Думаю, так у них и получится, потому что там работают цивилизованные люди. На сегодняшний день Тошич точно не усиления для ЦСКА, как и некоторые другие футболисты, которые ещё остаются в команде. На это место можно смело брать какого-то перспективного российского футболиста из числа тех, кого пробуют», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».