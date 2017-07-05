Чанов: полностью не согласен с мнением, что тульская земля оскудела на таланты

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов оценил свою работу и отметил, что в Тульской области хватает талантливых игроков.
«Во-первых, хочу сказать, что, судя по отзывам болельщиков, игра и Володи Габулова, и Миши Левашова им нравится. Значит, мы всё делаем правильно. Это также говорит о том, что у нашей команды имеется потенциал. Учитывая, тот факт, что у них за спиной есть Леша Березин и только начинающий свой путь в большом футболе Никита Макеев, я категорически не согласен с теми, кто говорит, что тульская земля оскудела на таланты. Думаю, эти люди не видят этих талантов, они есть, нужно только приложить к ним руку и начать работать.
Огромный стаж помогает в работе с вратарями «Арсенала». Уже есть отработанная программа, благодаря которой видишь, сколько и какие давать нагрузки. Одна из составляющих в том, что тренер участвует в занятиях. Но это не значит, что он должен бить по воротам и прыгать. Он должен показывать, как нужно делать, но не всегда прыгать и бить. Объясню почему. Зачастую, когда ты работаешь с вратарями, не всегда видишь, как они ставят ноги, выполняют прыжки или ставят руки. В тот момент, когда сам выполняешь с ними упражнения, ты волей-неволей зацикливаешься на мяче. На мой взгляд, моя система позволяет увидеть гораздо больше", — цитирует Чанова сайт «канониров».