«Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Копенгагеном»

«Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с клубом «Копенгаген» из Дании.
«Краснодар» (стартовый состав): Сафонов (В), Ристич, Жиров, Налдо, Петров, Грицаенко, Уткин, Подберёзкин, Вандерсон, Лаборде, Игнатьев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Краснодар» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где «Краснодар» проводит сборы.
По итогам минувшего сезона чемпионата Дании «Копенгаген» занял первое место.