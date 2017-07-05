Черчесов: лестно слышать тёплые слова о моей работе от Хиддинка

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему было приятно слышать похвалу от бывшего наставника национальной команды Гуса Хиддинка.
«Буквально сегодня я читал интервью Гуса Хиддинка, в котором он похвалил нашу команду. Сказал, что она выглядела энергичнее, чем та сборная, которая играла на Евро-2016. Мне лестно слышать тёплые слова о своей работе со стороны такого специалиста. Важно отметить, что сборная держала удар во всех трёх матчах, что бы ни случилось. Мы продолжали атаковать даже после удаления, неудачно пропущенного мяча и других невзгод. За эту неуступчивость, характер команду и полюбили. С другой стороны, характер на таком уровне — обязательное условие. Но одного характера будет мало. Футболисты и сами это понимают. Так что будем прибавлять во всех смыслах», — сказал Черчесов в интервью RT.