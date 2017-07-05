Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года

Главный тренер «Рединга» Яп Стам продолжит работу в английском клубе. 44-летний голландец и его помощники подписали новые контракты, рассчитанные до 2019 года, информирует официальный сайт «Рединга».
Стам возглавил английский клуб в 2016 году. В минувшем розыгрыше Чемпионшипа «Рединг» попал в финал плей-офф за право выхода в АПЛ, где уступил клубу «Хаддерсфилд Таун» в серии пенальти (0:0, 3-4 пен.) и не смог подняться в элитный дивизион.
Фото доступно на официальной странице «Рединга» в социальной сети «Твиттер».