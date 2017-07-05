«Арсенал» объявил о переходе Ляказетта из «Лиона»

«Арсенал» объявил о переходе нападающего Александра Ляказетта из «Лиона». 26-летний футболист подписал с английским клубом «долгосрочный контракт», информирует пресс-служба «канониров».
Ожидается, что Ляказетт отправится с «Арсеналом» в турне в Сидней в этот уик-энд, а первый матч на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» он проведёт 29 или 30 июля в рамках Emirates Cup.
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач.
Видео доступно в «твиттере» «Арсенала».