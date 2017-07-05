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Клопп: вы не видите большей части работы «Ливерпуля» на трансферном рынке

5 июля 2017, среда. 19:36. Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке в летнее окно.

«Трансферное окно будет трудным, как и всегда. Тем более речь идёт об АПЛ. Мы сделали много хорошего и уже подписали Салаха и Соланке. Вы не видите большей части работы „Ливерпуля“ на трансферном рынке, но просто представьте, сколько мы успели сделать за кулисами.

Иногда нужно быть терпеливыми, сейчас это наш случай. Мы должны ждать подходящего момента. Но теперь команда будет сильнее, чем в прошлом сезоне. Думаю, что это большая причина для оптимизма", — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

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Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Юрген Клопп
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5 июля 2017, среда
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