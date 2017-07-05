«Атлетико» объяснил свою позицию по трансферу Тео Эрнандеса в «Реал»

Пресс-служба «Атлетико» объяснила позицию клуба по трансферу Тео Эрнандеса в стан принципиального соперника «Реала».
«Атлетико» и «Реал» договорились о трансфере Тео Эрнандеса, который выступал в академии клуба с 11 лет, но так и не дебютировал в составе первой команды. Игрок, контракт которого действовал до 2021 года, неоднократно отклонял предложения «Атлетико» о продлении соглашения, а также предложения от других европейских клубов. При этом Эрнандес неоднократно выражал желание выступать именно в мадридском «Реале», — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико».
Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Эрнандеса составляет € 24 млн, однако «Реал» заплатит за него € 26 млн, чтобы сохранить добрые отношения между клубами.