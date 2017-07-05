18-летний защитник Тимон перешёл из «Халла» Слуцкого в «Сток Сити»

«Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, покинул защитник Джош Тимон. 18-летний левый защитник подписал со «Сток Сити» контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «гончаров».
Тимон является игроком сборной Англии U20 и считается одним из лучших молодых футболистов страны на своей позиции.
В минувшем сезоне АПЛ «Сток Сити» занял 13-е место в итоговой турнирной таблице.
Фото доступно на официальной странице «Сток Сити» в социальной сети «Твиттер».